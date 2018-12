Un duo toujours aussi magique

La fête continue pour James Harden et Clint Capela ! Les deux hommes ont été les grands artisans du succès 127-113 de Houston sur son parquet devant Boston.

Auteur de 45 points, James Harden a désormais inscrit au moins 30 points lors de ses huit derniers matches pour égaler la performance de Russell Westbrook en novembre 2016. Face aux Celtics, le MVP 2018 a, malgré une gêne à la cuisse gauche, notamment signé un 9 sur 18 à 3 points.

Mais rien ne serait possible pour les Rockets, qui ont gagné huit de leurs neuf derniers matches, sans l'emprise témoignée par Clint Capela dans la raquette. Le pivot a cueilli 18 rebonds, dont 9 offensifs et a marqué 24 points (9 sur 14 au tir et 6 sur 8 au lancer franc). La seule fausse note de la soirée pour le Genevois fut peut-être cette faute technique écopée à 2'28'' du buzzer pour s'être pendu au cercle après un dunk.

Le match s'est joué entre la fin du troisième quarter et le début du quatrième. Grâce à un partiel de 14-4. Houston a pu mener 113-90 pour ne plus lâcher les commandes du match.

A Salt Lake City, Thabo Sefolosha n'a pas connu la même réussite. Utah s'est incliné 114-97 devant Philadelphia pour concéder une dix-neuvième défaite en trente-six rencontres. Aligné durant 18 minutes, Thabo Sefolosha a inscrit 2 points (1 sur 2) et a pris 2 rebonds. Avec ses 23 points et ses 15 rebonds, le Camerounais Joël Embiid fut le grand homme des 76ers.

A noter également que les Lakers, pour leur premier match sans LeBron James, ont été battus 117-116 à Sacramento par un panier à 3 points de Bogdan Bogdanovic au buzzer et que Golden State s'est incliné 110-109 en prolongation à domicile devant Portland.

