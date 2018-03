Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 septembre 2013 19:09 24. septembre 2013 - 19:09

Un employé de la banque UBS de Cornavin, à Genève, a remis mardi en début d'après-midi un sac contenant de l'argent à un inconnu qui lui a dit que sa famille était prise en otage à son domicile. La famille a été retrouvée saine et sauve. Le bandit a fui avec le butin.

Les faits se sont produits peu après 13h30. L'employé d'UBS prenait une pause devant l'agence de Cornavin lorsqu'il a été abordé par un inconnu qui lui a montré une photo de sa famille, prise en otage à la maison. Sous la menace, il est rentré dans la banque, a pris un sac contenant de l'argent et l'a remis à l'inconnu, indique le Ministère public genevois. Il a immédiatement averti la police.

De son côté, le malfaiteur a couru rejoindre un complice, qui l'attendait sur un scooter. Les deux individus ont pris la fuite en direction de Lausanne. Les polices vaudoise et française ainsi que les gardes-frontières ont été alertés. Les recherches étaient toujours en cours en fin d'après-midi, selon le Ministère public.

Butin d'un million?

Hasard du calendrier, une opération franco-suisse de lutte contre la criminalité transfrontalière avait eu lieu mardi à partir de 12h00. Près d'une centaine de fonctionnaires des douanes suisse et française étaient engagés des deux côtés de la frontière, ainsi qu'un hélicoptère français, a fait savoir Michel Bachar, du Corps des gardes-frontières genevois.

Dans l'après-midi, les sites internet du "Matin" et de la "Tribune de Genève" ont parlé d'un braquage. Selon eux, le butin s'élèverait à un million de francs. Le Ministère public genevois, qui dirige l'enquête, et la banque refusent d'en dire plus à ce stade.

Neuer Inhalt Horizontal Line