Le joueur se retrouve dans un chalet valaisan avec vue sur le Cervin. Pour en sortir, il doit trouver des indices et résoudre six énigmes en lien avec le canton.

Un escape room dans un chalet virtuel pour faire rayonner le canton du Valais: c'est le nouveau concept proposé par Valais/Wallis Promotion. Le jeu concours est disponible en français, allemand et anglais jusqu'au 30 septembre 2020.

Le joueur se retrouve dans un chalet valaisan avec vue sur le Cervin. Pour en sortir, il doit trouver des indices et résoudre six énigmes en lien avec le canton le plus rapidement possible. Il pourra compter sur l'aide du professeur Matt Erhorn, un spécialiste de la région.

Un but du jeu simple pour l'objectif avoué de faire "découvrir virtuellement les richesses du canton", indique mardi Valais/Wallis Promotion dans un communiqué. Et donner envie de s'y déplacer réellement lorsque cela sera possible.

Au programme, la passerelle de Randa, la Fondation Gianadda, les masques des Tschäggättä, le Raclette AOP, les cépages du Valais ou encore les combats de reines, détaille le texte. Le jeu est le fruit d'un partenariat en 2019 entre Suisse Tourisme France, Le Courrier International et VWP. Différents prix sont à gagner.

www.valais.ch/escapetovalais

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram