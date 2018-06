Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Kadena est la plus grande base militaire américaine au Japon, pays où sont stationnés environ 47'000 soldats américains (archives).

Un chasseur américain F-15 s'est écrasé en mer lundi matin au sud du Japon, annoncent les forces américaines au Japon. Le pilote est parvenu à s'éjecter et a été secouru par les forces japonaises.

L'accident s'est produit pendant une mission d'entraînement de routine de l'avion de chasse construit par McDonnell-Douglas, précise un communiqué. Selon l'agence de presse Kyodo, l'avion était rattaché à la base aérienne américaine de Kadena.

L'appareil s'est abîmé lundi matin à environ 80 kilomètres au sud de Naha, la capitale régionale de l'île d'Okinawa, à l'extrême-sud du Japon. D'après la chaîne de télévision publique japonaise NHK, le pilote s'en tirerait avec une jambe cassée.

Kadena est la plus grande base militaire américaine au Japon, pays où sont stationnés environ 47'000 soldats américains. La récurrence d'accidents d'avions ou d'hélicoptères et de faits divers impliquant les militaires américains attise depuis des années les tensions entre les forces américaines et les habitants d'Okinawa.

