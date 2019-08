Quelque 280 pompiers luttaient dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'Aude (Sud de la France) contre un incendie ayant détruit environ 400 hectares de pinèdes. En fin de soirée, le feu n'avait fait "aucune victime et aucune dégradation" autre que la végétation.

Le feu "n'est pas circonscrit mais on n'a pas d'enjeu majeur - pas de hameaux, pas de villages, pas d'habitations en nombre - dans l'axe de sa propagation", a déclaré à l'AFP le commandant Philippe Fabre, chef du groupement opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude. L'incendie a démarré vers 16h00 au sud-est de Carcassonne. "Ca ne reste pour le moment qu'un enjeu environnemental", a souligné le commandant Fabre.

L'incendie s'est déclaré pour une raison inconnue dans une zone de pinèdes et de végétation basse sur la commune de Montirat. Durant sa progression, des habitations isolées, moins d'une dizaine selon le commandant, ont été mises en sécurité et protégées par les pompiers. Leurs habitants ont été confinés dans les bâtiments, volets et fenêtres fermés.

"Ce sont des habitations de type bergerie ou maisons isolées", a précisé le commandant.

Des Canadairs

Quelque 280 hommes étaient mobilisés et devaient recevoir à brève échéance le renfort de deux colonnes de sapeurs-pompiers venus d'Aix-en-Provence et de Nîmes, soit environ 120 hommes.

Dans l'après-midi, quatre Canadairs et un avion Dash bombardier d'eau sont intervenus car la zone, en relief "est difficile d'accès" pour les pompiers, selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de l'Aude. Les appareils ont cependant arrêté leurs rotations à la tombée de la nuit et ne les reprendront qu'avec le lever du jour.

Sur le relief, le vent soufflait d'ouest en est entre "30 et 40 km/h" selon les pompiers.

Par ailleurs, dans la région Occitanie, un autre incendie s'est déclaré, dans le département de l'Hérault. Quelque 50 ha de pinèdes ont brûlé, aucune habitation n'était menacée, selon le Codis 34. Le feu se situe à Quarante, dans l'Ouest du département.

