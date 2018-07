Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

7 juillet 2018

Un film du réalisateur roumain Radu Jude a reçu une Globe de cristal, la récompense suprême du festival international du film de Karlovy Vary, en République tchèque, qui s'est achevé samedi. C'est le plus important festival de cinéma d'Europe centrale et orientale.

Le film "I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians" ("C'est pour cela que vous êtes nés?" en français) raconte les massacres ethniques commis par l'armée roumaine en 1941.

Barry Levinson, le réalisateur de "Rain Man" tourné il y a précisément trente ans et la star de "Shawshank Redemption" (Les évadés) Tim Robbins ont été récompensés par des Globes de cristal pour leur contribution au cinéma mondial lors de la 53e édition du festival.

Ce festival de cinéma se tient dans la station balnéaire de Karlovy Vary, située à 120 km à l'ouest de Prague. Il a attiré cette année plus de 140'000 spectateurs, autant que l'année précédente.

