Ce contenu a été publié le 11 février 2018 10:18 11. février 2018 - 10:18

Un homme armé d'une épée s'en est pris à des fidèles dimanche dans une église catholique à Sleman, sur l'île indonésienne de Java. Bilan: quatre blessés, dont un prêtre. La police a ouvert le feu sur le suspect, qui a lui-même été blessé.

L'homme, qui serait étudiant, a été hospitalisé après avoir été interpellé, a déclaré le porte-parole de la police de Yogyakarta. Il a été blessé à l'estomac. "Quatre personnes ont été blessées, plutôt grièvement, mais nous ne connaissons pas le mobile de l'agresseur", a poursuivi le porte-parole.

Une centaine de personnes étaient rassemblées dans l'église de la ville de Sleman, dans la province de Yogyakarta, quand l'agresseur est arrivé avec une épée longue d'un mètre. Un témoin a raconté qu'un homme blessé à la tête avait fait irruption dans l'église, poursuivi par l'homme à l'épée. "Tout le monde a paniqué et s'est mis à crier, je me suis démené pour sauver ma femme et nos enfants", a-t-il indiqué à l'AFP.

Les fidèles se sont précipités hors de l'église par une autre sortie, poursuivis par le forcené, qui a également détruit au passage des biens appartenant à l'église. La police est arrivée peu de temps après sur les lieux.

"Après des tirs de sommation, l'assaillant s'est rué sur un policier qui lui a tiré dans le ventre. Mais l'agresseur est parvenu à blesser le policier avant d'être maîtrisé", a ajouté le porte-parole.

L'Indonésie, plus grand pays musulman au monde, est officiellement un Etat laïque. Des tensions religieuses sont toutefois apparues ces dernières années, tandis que les appels des groupes fondamentalistes à l'application de la charia, la loi musulmane, se font plus pressants.

