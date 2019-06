Le Fribourgeois Albert Nussbaumer, 62 ans, a été élu vendredi à Lucerne à la présidence de la Fédération suisse des avocats (FSA). Il s'agit d'une première pour le canton de Fribourg depuis la création de l'association faîtière en 1898.

Albert Nussbaumer présidera la FSA au cours des deux prochaines années, a fait savoir la fédération dans un communiqué. Le Fribourgeois a été élu lors d'une assemblée de délégués réunissant à Lucerne plus de 800 avocates et avocats, dans le cadre du 10e Congrès spécialisé de la FSA. Il succède au Zurichois Urs Haegi.

Justiciables avant tout

Comme président, Albert Nussbaumer entend s’engager activement en faveur de la protection du secret professionnel de l’avocat, précise le communiqué. "Ce n’est pas pour les avocats, mais pour les justiciables, car ce sont eux qui doivent avoir le droit de pouvoir tout confier à leur avocat", a-t-il dit dans son discours inaugural.

Passionnée de chant à ses heures, l'avocat fribourgeois s’est présenté comme un défenseur de l’Etat de droit et considère la numérisation à l’oeuvre dans sa profession, comme une opportunité et non comme un danger. La FSA compte environ 10'000 membres en Suisse. Elle agit dans l’intérêt des justiciables et de l’Etat de droit.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin