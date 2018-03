Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 22:39 01. mars 2018 - 22:39

Triple Champion du monde des 125 cc, Luigi Taveri est décédé à 88 ans. Victime d'une attaque cérébrale la semaine dernière, le Zurichois s'est éteint paisiblement près des siens.

Le pilote zurichois fut l'un des sportifs suisses les plus populaires de sa génération. Il bénéficiait auprès du public de la même aura qu'un Ferdy Kübler, qu'un Clay Regazzoni ou qu'un Jo Siffert. Son palmarès s'orne de 30 victoires en Grand Prix et, bien sûr, de ses titres mondiaux en 1962, 1964 et 1966.

