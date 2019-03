Clint Capela a sorti le grand jeu lors du succès 121-05 de Houston à Atlanta. Le pivot genevois a livré l'une de ses performances les plus abouties de la saison.

Clint Capela a inscrit 26 points - 11 sur 13 au tir et 4 sur 8 au lancer franc - et a cueilli 11 rebonds pour signer un sixième double double de rang, son trente-septième de l'exercice. Avec un +21, il fut le joueur au bénéfice du meilleur différentiel de la rencontre.

Malgré un manque d'adresse flagrant à trois points en début de rencontre avec seulement deux tirs réussis sur les quinze premiers tentés, Houston a parfaitement contrôlé la partie. Avec ses 31 points et ses 10 assists, James Harden fut également à la hauteur de son rang.

Avec Le brio témoigné par leur meneur et par leur pivot, les Rockets forment l'équipe la plus brillante du moment. Ils ont, ainsi, enlevé douze de leurs treize derniers matches pour occuper la troisième place de la Conférence Ouest à respectivement 3,5 et 3 victoires de Golden State et de Denver.

