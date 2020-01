Un joueur a deviné la combinaison gagnante du tirage de l'Euro millions vendredi soir et empoche plus de 108,3 millions de francs. Pour décrocher le pactole, il fallait cocher le 8, 19, 20, 29 et 44 ainsi que les "étoiles" 3 et 8.

Le billet a été acheté au Portugal, selon le site internet de la loterie européenne. Quatre autres chanceux ont deviné les cinq bons numéros et une "étoile". Chacun repart avec quelque 520 mille francs, détaille la loterie romande.

Le prochain tirage aura lieu mardi. Dix-huit millions de francs seront en jeu.

