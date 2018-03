Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 février 2018 16:39 14. février 2018 - 16:39

Un homme fort de la diplomatie russe, notamment sur la question syrienne, est désormais ambassadeur auprès de l'ONU à Genève. Guennadi Gatilov, ex-vice ministre des affaires étrangères, a présenté mercredi ses lettres de créance au directeur général Michael Møller.

Au sein du gouvernement depuis 2011, il a discuté régulièrement avec les délégations du gouvernement et de l'opposition aux pourparlers syriens à Genève. Il pilotait la politique russe à l'ONU et la collaboration économique, écologique et humanitaire, et en terme de droits de l'homme.

Auparavant, il avait été pendant quatre ans, jusqu'en 2008, conseiller principal au bureau du secrétaire général de l'ONU, avant de diriger le département des organisations internationales du ministère russe des affaires étrangères de 2008 à 2011.

Autre changement parmi l'un des cinq grands du Conseil de sécurité, la Chine a aussi nommé un nouvel ambassadeur auprès de l'ONU à Genève. Yu Jianhua revient dans cette ville où il était numéro deux de la mission de son pays, qu'il a représenté à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de 2013 à 2017, avant de devenir pendant quelques mois vice-ministre du commerce.

Neuer Inhalt Horizontal Line