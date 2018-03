Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Même sans Roman Josi - blessure en haut du corps -, la vie demeure très belle pour Nashville. A Denver, les Predators ont égalé un record vieux de treize ans.

Victorieux 4-3 de l'Avalanche qui est toujours privé de Sven Andrighetto, Nashville a cueilli un huitième succès de rang. Les Predators n'avaient pas signé une telle série depuis 2005. Ils le doivent à une réussite de Filip Forsberg après 67'' de jeu dans la prolongation. Ils le doivent aussi à Ryan Ellis qui a égalisé dans une séquence à six contre cinq à 1''06 de la sirène.

Crédité d'un bilan de -2 Kevin Fiala a comptabilisé un 42e point. Le Saint-Gallois a délivré son 21e assist de la saison pour permettre à Kyle Turris de redonner une l'avantage aux Predators à la 29e (2-1). Aligné durant 11'29'', Yannick Weber a, pour sa part, rendu un bilan neutre.

La soirée fut moins belle pour Nico Hischier. Malgré un bilan de +1, le no 1 de la draft s'est incliné 3-2 avec New Jersey devant Las Vegas qui évoluait une fois de plus sans Luca Sbisa. Battus pour la troisième fois de rang, les Devis peuvent toutefois se consoler avec cette formidable série de Taylor Hall qui est toujours en cours. Auteur d'un but et d'un assist, l'attaquant a marqué au moins un point lors des... vingt-cinq derniers matches qu'il a livrés.

