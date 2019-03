Le tout nouveau championnat de MotoE ne pourra pas commencer le premier week-end de mai.

Un incendie a en effet détruit 23 motos qui étaient rassemblées à Jerez pour des essais, a-t-on appris auprès des pompiers et des propriétaires du circuit andalou.

Le sinistre, qui s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi, a détruit des installations du circuit où étaient parquées les motos. Il a fallu six heures pour venir à bout de l'incendie. "A environ 00h15 locales, les stands du championnat MotoE ont pris feu, provoquant d'importants dégâts", ont indiqué les propriétaires du circuit, en précisant que "personne n'a été blessé" et que les causes du sinistre faisaient l'objet d'une enquête.

Les organisateurs du MotoGP ont indiqué que le calendrier de cette nouvelle série serait modifié mais qu'elle aurait bien lieu dès cette année. "Dorna Sport (réd: société organisatrice du MotoGP) et tous nos partenaires dans cette nouvelle aventure souhaitent que le championnat commence aussi vite que possible et le travail a déjà commencé pour reconstruire et remplacer le matériel et les motos qui ont été détruits dans l'incendie", expliquent-ils.

"MotoE aura lieu en 2019 et un nouveau calendrier sera annoncé en temps voulu. Mais il est d'ores et déjà confirmé que l'épreuve sur le circuit de Jerez en marge du Grand Prix d'Espagne n'aura pas lieu cette année", précise le communiqué.

Cinq courses de MotoE étaient prévues cette année en marge de Grand Prix européens, avec une première épreuve en mai à Jerez, puis au Mans en mai également, sur le Sachsenring en juillet, en Autriche en aout et à Misano en septembre. Au total, 18 pilotes sont inscrits, parmi lesquels le Zurichois Jesko Raffin.

