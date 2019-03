Admir Mehmedi s'est offert un joli cadeau pour son 28e anniversaire: un trentième but en Bundesliga.

Le Zurichois a signé le 1-1 lors du large succès 5-2 de Wolfsburg devant Düsseldorf. Il a conclu une percée sur le flanc gauche avec un face-à-face victorieux devant le gardien Michael Rensing. Auteur de son sixième but de la saison, Admir Mehmedi témoigne d'une forme réjouissante à l'heure de retrouver l'équipe de Suisse.

Egalement appelé par Vladimir Petkovic pour les rencontres contre la Géorgie et le Danemark, Steven Zuber a, lui aussi, trouvé le chemin des filets samedi. Le Zurichois a égalisé pour le VfB Stuttgart face à Hoffenheim (1-1), le club qui l'a justement prêté lors du dernier mercato. Buteur à cinq reprises lors des cinq derniers matches, le Zurichois se profile comme le grand artisan du maintien du VfB Stuttgart qui possède désormais un matelas confortable de 6 et de 7 points sur Hanovre et Nuremberg.

