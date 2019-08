La Suisse compte un millionnaire de plus grâce au Swiss Loto. L'heureux gagnant a coché les six bons numéros et le numéro Chance. Il empoche un peu moins de 12,4 millions de francs.

Le bulletin gagnant a été validé dans le canton de Fribourg, précise samedi la Loterie romande dans un communiqué. Pour décrocher la timbale, il fallait cocher les numéros 2, 5, 7, 18, 34 et 37. Le numéro Chance était le 2, le rePLAY le 03 et le Joker le 369535.

Lors du prochain tirage, la cagnotte s'élèvera à 1,5 million de francs.

