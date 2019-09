Les grévistes du climat vont diffuser un tous-ménages au format d'un journal de quatre pages dans toute la Suisse à la fin de mois. Ils comptent amener les Suisses à se rendre aux urnes le 20 octobre lors des élections fédérales.

Les initiants souhaitent distribuer 3,8 millions d'exemplaires mais des problèmes de financement doivent encore être résolus. L'objectif dans cette campagne est de faire passer le taux de participation au-dessus de la barre des 50%, a indiqué jeudi à Keystone-ATS le coauteur de l'initiative Philippe Kramer, confirmant une information parue sur Watson.

Les auteurs de la publication ciblent les abstentionnistes. Selon eux, le scrutin de cet automne constitue la dernière chance d'élire un parlement qui prend au sérieux la question climatique. Les rédacteurs n'émettent toutefois aucune recommandation de vote, mais ils publient un classement de la sensibilité écologique des différents partis, réalisé par des ONG.

Financement pas assuré

Le financement du tous-ménages n'est pas encore assuré, a précisé M. Kramer. Des pourparlers avec diverses fondations sont en cours. Jusqu'à présent, les initiants disent avoir récolté environ 52'000 francs. M. Kramer estime que cette somme permet d'imprimer 500'000 exemplaires. Un apport supplémentaire de 400'000 francs est nécessaire pour imprimer les 3,8 millions d'exemplaires.

L'activiste du climat est conscient que son action prêtera aussi le flanc à la critique en raison des ressources consommées. Il rappelle toutefois que le monde actuel n'est pas neutre au niveau des émissions de CO2 et que le but est d'économiser du CO2 à long terme. Il compte aussi employer le papier le plus respectueux possible de l'environnement et compenser les émissions qui seront produites lors de la conception et de la diffusion du tous-ménages.

Ce dernier sera diffusé du 20 au 24 septembre, et lors de la manifestation en faveur de climat qui se tiendra le 28 septembre. Il sera publié dans trois langues. Quinze personnes s'occupent de sa rédaction.

Neuer Inhalt Horizontal Line