Professeur de mathématiques et de physique, le Kenyan Peter Tabichi a été sacré meilleur professeur du monde à Dubaï. La cérémonie a été présentée par l'acteur australien Hugh Jackman.

Un enseignant kényan a été récompensé pour son dévouement et sacré meilleur professeur du monde. Ce prix, doté d'un million de dollars, lui a été remis dimanche à Dubaï, ont annoncé les organisateurs.

Professeur de mathématiques et de physique, Peter Tabichi figurait parmi dix finalistes de diverses nationalités, sélectionnés pour cette 5e édition annuelle du concours international ayant pour objectif de valoriser le métier d'enseignant. La cérémonie a été présentée cette année par l'acteur australien Hugh Jackman.

"Je suis ici uniquement grâce à ce qu'ont accompli mes élèves", a déclaré Peter Tabichi en recevant son prix. "Ce prix leur donne une chance. Il dit au monde qu'ils peuvent tout faire".

"Votre histoire est celle de l'Afrique"

Selon un communiqué des organisateurs, l'enseignant kényan de 36 ans consacre 80% de son salaire mensuel à aider les plus défavorisés. "Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves a permis à son école, dans une zone rurale reculée et avec peu de ressources, de remporter le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires de sciences", ajoute le texte.

Un message vidéo du président du Kenya Uhuru Kenyatta félicitant le lauréat a été diffusé lors de la cérémonie. "Votre histoire est celle de l'Afrique, un jeune continent plein de talent", a dit le président kényan.

Le concours est organisé par la fondation Varkey, basée à Dubaï. La fondation a été créée par la famille Varkey, des Indiens installés dans les années 1950 aux Emirats arabes unis, alors protectorat britannique. Ils y ont fait fortune en créant des réseaux d'écoles privées, d'abord destinées aux enfants des expatriés occidentaux ou du sous-continent indien, venus dans le Golfe après le boom pétrolier.

Neuer Inhalt Horizontal Line