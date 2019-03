La justice interdit provisoirement la publication et la diffusion d'un livre de Fabien Dunand consacré à Jacqueline de Quattro. Cet ouvrage de 190 pages critique avec virulence l'action de la conseillère d'Etat vaudoise.

A la demande de la cheffe du Département de l'environnement et du territoire (DTE), le Tribunal de l'Est vaudois a ordonné mardi des mesures superprovisionnelles concernant l'ouvrage "Une conseillère d'Etat ne devrait pas dire ça". En clair, la Cour interdit, sous peine d'amende, de publier, distribuer et promouvoir le livre, explique mercredi la conseillère d'Etat dans une note aux rédactions.

Le tribunal a également ordonné le retrait immédiat du commerce de l'ouvrage. Une décision qui reste valable jusqu'à la décision sur la requête de mesures provisionnelles, déposée par Mme de Quattro.

Nom et image

La conseillère d'Etat a requis de la justice les mesures provisionnelles en raison de l'utilisation non autorisée de son image et de son nom. La présentation de la couverture du livre, et donc de la publicité concernant celui-ci, porte à confusion, note-t-elle.

Elle laisse à penser que Mme de Quattro en serait l'auteure, ou y serait associée d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas le cas, relève la note aux médias.

Diffamation

La conseillère d'Etat ne fera pas d'autre commentaire sur ce livre. Dans sa note, elle rappelle que M. Dunand "fait l'objet d'une enquête pénale pour diffamation et calomnie". Elle fait référence à l'affaire qui oppose le promoteur Bernard Nicod au groupe Orllati. Dans ce cadre, Fabien Dunand, ancien rédacteur en chef de "24 heures" avait déjà accusé Mme de Quattro de conflits d'intérêt.

