Ce contenu a été publié le 16 mai 2018 11:51 16. mai 2018 - 11:51

Un loup a été photographié lundi à Horgen (ZH), sur la rive gauche du lac de Zurich. Des spécialistes ont confirmé qu'il s'agissait d'un grand prédateur, mais n'ont pas pu identifier son âge ou son origine. Aucun animal tué ni aucune trace d'ADN n'ont été retrouvés.

On ne sait pas où l'animal se trouve actuellement, indique mercredi la direction cantonale des constructions, dont dépend l'office de la chasse et de la pêche. Les loups peuvent parcourir de grandes distances en peu de temps. Il est possible que celui vu à Horgen ne se trouve plus sur le territoire zurichois.

C'est la quatrième fois que la présence d'un loup est confirmée dans le canton de Zurich depuis 2014. Auparavant, le loup avait disparu du canton depuis plus de 100 ans.

