Clint Capela monte en puissance. L'intérieur genevois a réussi 16 points et 20 rebonds samedi en NBA dans un match gagné 117-94 par Houston à Chicago.

Auteur de 19 points et 16 rebonds trois jours plus tôt face à Golden State, Clint Capela atteint pour la première fois la barre des 20 prises durant ce championnat 2019/2020, alors que son record est de 25. Le Meyrinois, qui fut le joueur le plus utilisé par son coach Mike D'Antoni (42'), a également réussi 4 contres face aux Bulls.

Mais l'homme du match fut une nouvelle fois James Harden. Le barbu a manqué de peu le triple double, cumulant 42 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Et il semble avoir réglé la mire: il a rentré 9 de ses 19 tirs à 3 points samedi, alors qu'il affichait un triste 14/70 après les cinq premiers matches de la saison. Thabo Sefolosha n'est pas entré en jeu dans cette rencontre, la troisième gagnée consécutivement par les Rockets.

