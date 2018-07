Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

01. juillet 2018

Est-ce un mauvais présage ? A Stanford, le duel entre deux anciens internationaux suisse et suédois a tourné à l'avantage du Scandinave.

Zlatan Ibrahimovic a, en effet, frappé à deux reprises lors du 3-3 obtenu à l'extérieur par le L.A. Galaxy devant le San Jose de François Affolter. Remplacé à la pause, le défenseur biennois a sans doute laissé trop d'espace à Ibrahimovic sur l'ouverture d score. Sur le 2-1 du Galaxy, Affolter a commis une faute sur Ibrahimovic qui a permis à ce même Ibrahimovic de marquer sur coup-franc.

Los Angeles et San José demeurent sous la barre de la Conférence Ouest. Le Galaxy est huitième à deux points d'une place en play-off alors que les Earthquakes occupent la dernière place du classement avec leurs deux victoires, six nuls et neuf défaites.

