Ce contenu a été publié le 8 mars 2018 20:05 08. mars 2018 - 20:05

Entre le Festival Step, du 12 avril au 15 mai, et la Fête de la danse, du 4 au 6 mai, les Suisses auront l'occasion de danser ce printemps (archives).

La danse sera à l'honneur ce printemps en Suisse. Dans la foulée du festival Step, placé sous le signe de la danse contemporaine, se tient la 13e édition de la Fête de la danse. Durant le week-end du 4 au 6 mai, un millier d'événements sont annoncés dans 30 villes.

Alors que Step verra douze compagnies se produire sur 36 scènes de 31 villes du 12 avril au 5 mai, la Fête de la danse se concentre sur un seul week-end. Reso - Réseau Danse Suisse, l'organisateur, propose plus de 600 cours de danse et pas moins de 450 spectacles, films, performances et autres soirées.

A cela s'ajoute, parmi trois projets nationaux, un concours. Pour la première fois cette année, des centaines de participants s'affronteront sur plusieurs disciplines de danse urbaine pendant quatre jours et dans sept villes. La grande finale du Swiss Battle Tour se tiendra le dimanche 6 mai à Fribourg, indique Reso.

Autre événement d'envergure nationale, la tournée dans une ville de chaque région linguistique (Yverdon VD, Lugano TI et Brigue VS) de la compagnie genevoise Neopost Foofwa. Huit jeunes professionnels interrogent les fondements de la modernité en danse en tentant de réanimer la gestuelle de l'ère de l'industrialisation, précisent les organisateurs.

www.fetedeladanse.ch

