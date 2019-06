L'Autorité palestinien a dénoncé la réunion de présentation du volet économique du plan de Jared Kushner pour le Proche-Orient qui a eu lieu au Bahreïn et qui manquait de "légitimité" selon un ministre.

Un ministre palestinien a dénoncé depuis Genève l'"amateurisme" du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, après la présentation du volet économique de son plan pour le Proche-Orient. Il a ciblé jeudi un "échec cuisant" et appelé à "sauver la solution à deux Etats".

"La voie politique doit venir en premier" pour aboutir à "toute solution", a affirmé le ministre des affaires sociales Ahmad Majdalani au début d'une conférence internationale sur Jérusalem à l'ONU à Genève. "La voie économique pourrait accompagner" cette composante "et non l'inverse comme les amateurs en terme d'activités politiques Kushner et Friedman (l'ambassadeur américain en Israël David Friedman favorable à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie par l'Etat hébreu, NDLR) semblent vouloir" le penser, a-t-il affirmé.

Mercredi, le gendre du président américain avait présenté au Bahreïn le volet économique du plan de paix américain au Proche-Orient. Celui-ci prévoit une assistance de 50 milliards de dollars d'investissements dans les territoires palestiniens. Mais Jared Kushner a laissé entendre qu'il ne mentionnerait en revanche pas la solution à deux Etats dans le volet politique du plan.

Devant les nombreux spécialistes réunis à Genève pour deux jours, M. Majdalani a estimé que la réunion au Bahreïn, où aucun responsable officiel palestinien n'était présent, a subi un "échec cuisant". "Très peu de représentants", "pas de légitimité", "pas de résultat", ajoute-t-il.

Lors de cette conférence organisée par un comité onusien sur les droits des palestiniens et l'Autorité palestinienne, l'ONU a dénoncé une politique israélienne qui rend "dans certains cas impossible" la situation des Palestiniens à Jérusalem. La communauté internationale "à sauver la solution à deux Etats", a dit de son côté le ministre palestinien.

