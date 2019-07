L'incendie d'un mobil-home sur l'autoroute du Gothard a paralysé le trafic sur l'A2 en direction du sud pendant plusieurs heures mardi. Le sinistre est survenu à Gurtnellen (UR). Les bouchons ont atteint au moins 6 km.

La police uranaise a été alertée peu avant 10h30, indique son porte-parole à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten. L'origine des flammes, éteintes entretemps, est encore inconnue. Personne n'a été blessé.

L'intervention des secours, l'évacuation du véhicule sinistré et le nettoyage de la chaussée a nécessité la fermeture provisoire du tronçon autoroutier et du tunnel du Gothard. Le trafic en direction du nord a repris plus rapidement que celui en direction du sud.

