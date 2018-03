Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Deux randonneurs de nationalité suisse ont été emportés par une avalanche jeudi après-midi dans la région de La Fouly (VS). Un homme est décédé et un second est toujours porté disparu, annonce vendredi la police valaisanne.

Jeudi, deux hommes et deux femmes sont partis du village de la Fouly pour une randonnée à peaux de phoque en direction de l'alpage de la Fouly. A un moment donné, les deux femmes ont décidé de redescendre au village alors que les hommes ont poursuivi leur progression. Ceux-ci ont été emportés par une avalanche lors de la descente. Mesurant 800 mètres de long sur 100 mètres de large, cette coulée a été constatée à 2200 mètres dans le secteur "Torrent de la Fouly".

Les deux femmes ont alerté les secours vers 18h00. Le corps de l'homme décédé a été retrouvé par sondage sous 2,50 mètres de neige. Il n'a pas encore été formellement identifié. Les deux randonneurs n'étaient pas équipés de DVA, dispositif pour détecter des victimes.

Reprise samedi matin

D'importants moyens de recherches comprenant un hélicoptère d'Air-Glaciers, la colonne de secours, des conducteurs de chiens et la police cantonale ont été déployés. Vendredi, le dispositif a été renforcé par une trentaine d'hommes de la protection civile ainsi que des pompiers d'Orsières. Les recherches ont été interrompues vers 17h00 et devraient reprendre samedi matin, précise la police.

