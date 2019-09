En battant les Philadelphia Flyers 4-3, le LHC s'est offert un joli succès d'estime. Et surtout, les joueurs ont pris du plaisir.

Profiter de l'instant. Ne pas se crisper en se remémorant la défaite de samedi contre Davos (1-7) ou en pensant déjà au match de championnat de mercredi contre Rapperswil. Prendre du plaisir et se nourrir de l'énergie d'une patinoire de Malley pleine, voilà comment les joueurs du LHC ont abordé cette rencontre face à une équipe de NHL.

"On a vraiment eu du plaisir, a raconté Joel Genazzi. On s'est dit ce matin qu'on voulait logiquement réagir après la défaite contre Davos, mais qu'il ne fallait pas oublier de profiter de la soirée. C'est tellement spécial que l'on n'aura ça qu'une fois dans notre vie. On a travaillé et gagné en équipe."

Mais les Lausannois n'ont pas cherché à se faire plus beaux qu'ils ne sont ou à bomber le torse plus que de raison. "Pour nous c'est énorme de pouvoir jouer contre l'une des meilleures équipes du monde, poursuit le défenseur au numéro 79, auteur du 3-0. Pour eux, je pense que ce n'était pas franchement la grande joie, surtout au début. Ils n'avaient pas trop envie de bloquer les shoots ni de travailler dur. Ils ont réagi après le 4-0 et on a vu que c'était une bonne équipe. Pas facile non plus de leur côté de se préparer sur une grande glace face à un adversaire qui a moins de talent."

De son slap dans la lucarne de Carter Hart, Joel Genazzi en gardera un super souvenir. "Ca fait sept ans que j'essaie de faire ce tir après un engagement et enfin ça passe", dit-il en se marrant. Christoph Bertschy et ses neuf matches de NHL a aussi passé une chouette soirée: "C'était vraiment cool. Dans notre patinoire en plus, cela rend la chose exceptionnelle. Couturier, Giroux, Hayes, ce sont des joueurs incroyables et de pouvoir jouer contre eux, c'est génial. Certains vont se dire que les Flyers ne sont pas impressionnants, mais ils avaient eu un long trajet et une glace plus grande. Ce sont plein de petits trucs qui font la différence au final. Ils ont fait des petits jeux que tu ne fais pas sur une grande glace, mais seulement en NHL. Tu vois les habiletés qu'ils ont. C'est une très bonne équipe et je suis sûr qu'ils vont réussir en NHL.De notre côté, on doit travailler sur la constance. C'est bien d'avoir pu gagner ce premier match à la maison. On a bien géré."

