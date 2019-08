Un motard et sa passagère ont été projetés à plus de 20 mètres par la collision.

Un motard et sa passagère, âgés respectivement de 37 et 28 ans, ont été grièvement blessés samedi après-midi dans une collision frontale avec une voiture à Im Fang, sur la route entre Charmey (FR) et le col de Jaun. Ils ont été héliportés à l'hôpital par la REGA.

L'automobiliste fautive a tourné à gauche sans voir arriver en sens inverse la moto qui circulait normalement. Suite au choc frontal, le motocycliste et sa passagère ont été projetés près d’une vingtaine de mètres plus loin et ont été gravement blessés. La conductrice de la voiture, âgée de 57 ans, a également été conduite à l'hôpital en état de choc, a indiqué la police cantonale.

Neuer Inhalt Horizontal Line