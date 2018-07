Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 10:35 03. juillet 2018 - 10:35

Un motocycliste suisse de 71 ans a perdu la vie lors d'une collision avec un camion lundi vers 11h30 sur la route entre Gletsch et Oberwald (archives).

Un motard suisse de 71 ans domicilié dans le canton de Soleure a perdu la vie lundi vers 11h30 entre Gletsch (VS) et Oberwald (VS). Il est entré en collision avec un camion dans un virage.

Le motard circulait en direction d'Oberwald. Dans un virage à droite. il s'est déporté sur la gauche et n'a pu éviter un semi-remorque qui circulait correctement en sens inverse, communique mardi la police. Le motard n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé sur place.

Le conducteur du camion a été légèrement blessé. La circulation a dû être interrompue deux heures durant. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Neuer Inhalt Horizontal Line