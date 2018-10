Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 10:49 04. octobre 2018 - 10:49

Un motard de 21 ans s'est fait pincer par la police vaudoise après avoir dépassé les limites de vitesse à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre ont alors découvert qu'il filmait ses excès, dont certains relèvent de cas Via Sicura.

Flashé en août 2018 alors qu'il circulait à 77km/h au lieu de 50km/h, ce ressortissant suisse n'en était pas à son coup d'essai. L'homme était en effet déjà sous le coup d'un retrait de permis, indique jeudi la police vaudoise.

A la suite d'investigations, les gendarmes ont découvert plusieurs images prises au moyen d'une caméra embarquée. On y voit notamment le motard se filmer en train de rouler beaucoup trop vite dans et hors localités. Deux épisodes relèvent de cas Via Sicura: la montée du Col du Marchairuz à 205 km/h au lieu de 80km/h et un deuxième excès où le motard circule à à 154 km/h au lieu de 80km/h.

Moult délits

Le jeune homme a reconnu les faits. Il a admis avoir consommé des stupéfiants et contrefait la plaque d'immatriculation. La moto n'était ainsi pas couverte par une assurance RC.

Sur décision du procureur, le deux-roues a été séquestré. Quant au conducteur, il est interdit de conduite pour une durée indéterminée.

Neuer Inhalt Horizontal Line