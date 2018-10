Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 14:59 04. octobre 2018 - 14:59

Un nouveau bateau humanitaire, battant pavillon italien, est en route pour patrouiller au large de la Libye, a annoncé jeudi l'ONG allemande Sea-Watch, l'un des partenaires de ce projet. Il a été affrété par plusieurs associations.

"Le Mare Jonio est en route ! En coopération avec (le collectif) Mediterranea, nous sommes de nouveau en mer, pour garder un oeil vigilant et défier la politique européenne qui laisse les gens se noyer", a annoncé Sea-Watch sur Twitter.

Cette annonce intervient le jour où l'Aquarius de SOS Méditerranée, principal navire humanitaire encore actif en Méditerranée centrale mais menacé de perdre son pavillon panaméen, est rentré dans le port de Marseille. "Nous appelons les gouvernements européens à nous permettre de poursuivre notre mission de sauvetage en attribuant un pavillon à l'Aquarius, déterminé à reprendre la mer au plus vite", a tweeté l'ONG.

Repérer et sécuriser les embarcations

Selon les sites de suivi du trafic maritime, le Mare Jonio est un remorqueur battant pavillon italien. Il est parti mercredi soir du port d'Augusta, dans l'est de la Sicile, et faisait route vers le sud.

Long de 37 mètres (contre 77 mètres pour l'Aquarius), il n'est pas conçu pour secourir et convoyer des migrants en perdition mais essentiellement pour repérer et sécuriser les embarcations en détresse, et assurer une présence civile dans la zone. Il y rejoindra l'Astral, un voilier de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, reparti d'Espagne il y a quelques jours pour mener une mission similaire.

Depuis quatre ans, plus de 15'000 personnes sont mortes noyées en Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune, selon l'ONG. En deux ans et demi, SOS Méditerranée dit avoir secouru 29'523 personnes dont 23% sont des mineurs.

