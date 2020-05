L'Union cycliste internationale (UCI) a publié un calendrier remanié du World Tour 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. Interrompu en mars, il repartira le 1er août avec les Strade Bianche.

La saison se terminera avec le Tour d'Espagne dont la dernière étape aura lieu le 8 novembre. Le circuit comptera 25 courses, après la tenue de cinq épreuves en début de saison – Tour Down Under (AUS), Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS), Tour des Emirats Arabes Unis, Het Nieuwsblad (BEL) et Paris-Nice.

Il y a eu l'annulation de six épreuves à la demande de leurs organisateurs en lien avec les effets de la pandémie GP E3 (BEL), Tour de Romandie, Tour de Suisse, Tour de Catalogne (ESP), Tour du Pays basque (ESP) et Classique de San Sebastian (ESP).

Les trois grands tours figurent au programme de la fin de saison. Le Tour de France doit s'élancer de Nice le 29 août. Mais hier, la Ministre des sports française, Roxana Maracineanu a donné un sérieux coup de froid sur France Télévisions: "J'espère qu'il aura lieu mais je n'en suis pas sûre", a-t-elle lâché. L'ancienne nageuse a de nouveau évoqué la possibilité d'une course à huis clos en misant sur la discipline des gens pour ne pas se rendre au bord des routes...

Le Tour d'Italie est agendé au début octobre et devra faire face à trois grandes classiques: Liège - Bastogne - Liège, l'Amstel Gold Race et le Tour des Flandres. La durée du Tour d'Espagne a été raccourcie d'un week-end en raison de l'impossibilité d'organiser le départ à Utrecht aux Pays-Bas.

Les Championnats du monde à Aigle et Martigny sont confirmés du 20 au 27 septembre.

Dans un premier temps, l'UCI avait décidé le 15 avril de prolonger la période de suspension des compétitions du calendrier international jusqu'au 1er juillet (1er août pour les épreuves du World Tour dames et messieurs).

Ces nouvelles dates restent toutefois naturellement subordonnées à la levée, jusqu'à la fin de la saison, des restrictions instaurées par les autorités compétentes dans les territoires concernés s'agissant de l'organisation d'événements.

Le nouveau calendrier 2020

1er août: Strade Bianche. 5-9 août: Tour de Pologne. 8 août: Milan - San Remo. 12-16 août: Critérium du Dauphiné. 16 août : Prudential RideLondon-Surrey Classic. 21-23 août: Championnats nationaux. 25 août: Bretagne Classic. 29 août - 20 septembre: Tour de France. 7-14 septembre: Tirreno - Adriatico. 11 septembre : Grand Prix de Québec. 13 septembre : Grand Prix de Montréal. 20-27 septembre: Championnats du monde à Aigle-Martigny. 29 septembre-3 octobre: Tour du Benelux. 30 septembre: Flèche Wallonne. 3-25 octobre: Tour d'Italie. 4 octobre: Liège - Bastogne - Liège. 10 octobre: Amstel Gold Race. 11 octobre: Gand - Wevelgem. 14 octobre: A Travers la Flandre. 15-20 octobre: Tour of Guangxi (Chn). 18 octobre: Tour des Flandres. 20 octobre - 8 novembre: Tour d'Espagne. 21 octobre: 3 Jours de la Panne. 25 octobre: Paris - Roubaix. 31 octobre: Tour de Lombardie.

