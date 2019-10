Un nouveau centre fédéral de procédure d'asile accélérée entre en service vendredi à Zurich, après un an et demi de travaux. Situé sur le site du Duttweiler-Areal, dans le quartier moderne de Zurich West, il va pour l'instant accueillir 150 requérantes et requérants.

Le centre pourra héberger 216 personnes au total, bien que sa capacité réelle soit de 360 places, ce qui représente un taux d'occupation de 60%, selon un communiqué publié jeudi par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le nombre de demandeurs d'asile étant en baisse en Suisse, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter (PLR) a décidé de ne pas remplir les centres fédéraux au maximum.

Une zone de rencontre a été aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment. Migrants et résidents du quartier pourront y échanger. Le SEM et la ville jugent important que le centre et ses habitants ne soient pas isolés et qu'ils puissent établir des contacts avec les Zurichois.

Règlement adapté à la vie urbaine

Le règlement intérieur est d'ailleurs "adapté aux réalités de la vie en milieu urbain", a ajouté le SEM. Les requérants sont autorisés à rester dehors de 09h00 jusqu'à 20h00 au lieu de 17h00 habituellement et jusqu'à 22h00 le vendredi et le samedi.

Afin de favoriser leur intégration, les enfants et les jeunes seront scolarisés non pas dans le centre, mais dans des classes d'accueil en école publique. Le coût additionnel de 60'000 francs par an au maximum est pris en charge par la ville.

L'inauguration officielle du centre aura lieu le 7 décembre. Il sera loué à la Confédération pour une période de 25 ans. Les électeurs de la ville de Zurich ont approuvé à près de 70% le crédit de construction de 24,5 millions de francs en septembre 2017.

Nouvelle loi fédérale

La nouvelle loi fédérale sur l'asile est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Elle prévoit que les procédures d'asile doivent être menées dans un délai maximal de 140 jours. Pour appliquer la nouvelle législation, le SEM disposera de 5000 places dans 18 centres fédéraux, situés dans six régions. Avec l'ouverture de vendredi, 14 sont désormais opérationnels.

La région de Zurich en comptera trois au total. Celui d'Embrach a déjà ouvert et la planification de celui de Rümlang est en cours.

