Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 mai 2018 11:27 30. mai 2018 - 11:27

Le journaliste Luc Debraine prendra dès vendredi les rênes du Musée suisse de l’appareil photographique de Vevey (VD) pour deux ans. Il remplacera Pascale et Jean-Marc Bonnard Yersin, co-directeurs de l'institution depuis 1991, qui partent à la retraite au 30 juin.

Spécialisé en photographie et en histoire de la photographie, au bénéfice d'une excellente connaissance de la région et de ses institutions culturelles, Luc Debraine a été nommé à la direction du musée pour une durée déterminée, soit jusqu'à l'été 2020, indique la Municipalité de Vevey mercredi dans un communiqué.

Ces deux années permettront à la nouvelle Direction de la culture dirigée par Michel Agnant de continuer sa construction et sa consolidation. Elle pourra préparer sereinement, courant 2019, la mise au concours du poste de directeur de cette institution au rayonnement national pour un engagement en 2020.

Société et culture

Né en 1957, Luc Debraine est licencié en histoire de l'art. Il a débuté sa carrière en tant que journaliste au quotidien l'Est Vaudois. Il a ensuite travaillé pour Le Nouveau Quotidien (1991-1998) et Le Temps (1998-2010), à chaque fois dans les rubriques Culture et Société. Entre 2010 et 2017, il a écrit pour L'Hebdo.

En parallèle, Luc Debraine a assumé plusieurs commissariats d'expositions. Il est aussi chargé de cours en culture visuelle à l'Académie du Journalisme et des Médias de l'Université de Neuchâtel.

Neuer Inhalt Horizontal Line