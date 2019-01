Un nouveau grand numéro de James Harden

Personne n'aura pu arrêter James Harden et Houston en fin d'année. Les Rockets ont cueilli un cinquième succès de rang pour conclure l'exercice 2018.

Dans sa sa salle, Houston s'est imposé 113-101 devant Memphis pour se hisser à la quatrième place de la Conférence Ouest. Une fois de plus, James Harden fut extraordinaire. Le MVP 2018 a signé un triple double, son quatrième de la saison et le trente-neuvième de sa carrière, avec ses 43 points, ses 10 rebonds et ses 3 assists.

James Harden a, ainsi, aligné un dixième match de suite en marquant au moins 30 points. Avec ses dix victoires lors de ses onze derniers matches, Houston peut aborder son premier choc en 2019, un déplacement à Golden State, avec une confiance en béton armé.

Une confiance qui se nourrit également des performances de Clint Capela. Face aux Grizzlies, le Genevois a dominé le duel des pivots qui l'a opposé à Marc Gasol et à Joakim Noah. Avec ses 19 points - 7 sur 9 au tir et 5 sur 8 au lancer franc -, ses 13 rebonds et un différentiel de +21, Clint Capela a, lui aussi, livré parfaitement la marchandise.

"L'objectif est la première place de la Conférence", affirme James Harden. A trois victoires du leader Denver, les Rockets ont les moyens de l'atteindre malgré leur début de saison laborieux et tout le poids de l'absence de Chris Paul. Mais si James Harden entame 2019 comme il a conclu 2018, on voit mal comment les Rockets ne pourraient pas, comme l'an dernier, remporter la saison régulière.

