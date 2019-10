Le Swiss Lotto a fait un nouveau millionnaire en Suisse. Les six bons numéros étaient le 3, 17, 19, 23, 26 et 31. Le numéro Chance était le 4, le Joker le 347574 et le rePLAY le 3.

L'heureux gagnant a coché les six bons numéros, mais n'a pas trouvé le numéro Chance, indique mercredi soir la Loterie Romande. Il empoche pile un million de francs. Le prochain jackpot s'élèvera à 15,1 millions.

