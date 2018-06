Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juin 2018 16:31 21. juin 2018 - 16:31

Le Conseil d'Etat vaudois va de l'avant avec la construction d'une nouvelle prison près de Bochuz, à Orbe. Il étudie en parallèle la possibilité de réaliser des constructions modulaires pour répondre à la délinquance urbaine.

Le récent débat sur le deal de rue à Lausanne et ailleurs a remis en lumière le manque de places de détention. Le Conseil d'Etat y réagit en chargeant le Service pénitentiaire (SPEN) et le Service immeubles et patrimoine (SIPaL) "d'étudier la possibilité de réaliser des constructions modulaires pour répondre en particulier à la délinquance urbaine", écrit-il jeudi dans un communiqué.

En parallèle, le canton sollicite du Grand Conseil un crédit d'étude de 12 millions de francs pour le projet de pénitencier des Grands-Marais, au sein du Complexe pénitentiaire de la Plaine de l'Orbe (CPPO). Ce crédit financera le concours d'architecture, le développement du projet lauréat jusqu'au début des travaux ainsi que deux postes pour la conduite et la coordination du projet.

Construite en deux étapes, la nouvelle prison pourra accueillir jusqu'à 216 détenus à l'horizon 2025. Elle comptera à terme 410 places. Les locaux dévolus à l'administration, au personnel, aux visites et au pôle médical seront intégralement réalisés lors de la première étape.

Les Verts se sont félicités du fait que le canton de Vaud "rattrape des décennies de retard" dans ses infrastructures pénitentiaires. Ils espèrent que le gouvernement en fera de même en matière de personnel, en particulier en ce qui concerne les agents de détention, écrivent-ils dans un communiqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line