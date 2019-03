Barcelone sur orbite ! Avec un triplé stratosphérique de Lionel Messi, le Barça s'est imposé 4-1 à Séville face au Betis pour creuser un écart de 10 points sur l'Atletico Madrid.

"Pichichi" de Liga avec ses 29 buts, Lionel Messi a expédié un coup franc dans la lucarne (18e), catapulté au fond une talonnade de Luis Suarez (45e) et inscrit un but incroyable, sorte de lob tendu et tout en toucher, entré avec l'aide de la transversale (85e). Il a aussi trouvé le poteau (93e)...

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous