Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2018 12:04 27. septembre 2018 - 12:04

Le Tour de Romandie a trouvé un sponsor principal. Il s'agit du fabricant de fromage Le Maréchal. L'édition 2019 partira de Neuchâtel avec un prologue pour se finir à Genève avec un contre-la-montre.

L'édition 2019 aura lieu du 30 avril au 5 mai. Richard Chassot, le directeur de la boucle romande, peut pousser un ouf de soulagement. Il a trouvé un sponsor principal presque sur son pas-de-porte. L'accord a été trouvé avec le fabricant de fromage Le Maréchal, sis à Grange-Marnand dans la Broye. Le contrat est signé pour la prochaine édition et une option est prise pour les années futures.

Ainsi, le Tour de Romandie, qui fait partie du calendrier du World Tour, peut consolider son budget de plus de 5 millions de francs, nécessaire pour évoluer dans la plus haute division du cyclisme professionnel. Les deux tiers sont couverts par le sponsoring, annonce le Tour de Romandie dans un communiqué.

Départ à Neuchâtel, arrivée à Genève

Au niveau du parcours, l'édition 2019 partira de Neuchâtel avec un prologue. La première étape mènera les coureurs de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds par un parcours valloné, puis ensuite ils rejoindront le bord du Léman avec une étape entre Le Locle et Morges. Vendredi, le peloton s'astreindra à une étape en circuit avec départ et arrivée à Romont. L'étape de montagne aura lieu samedi entre Lucens et Torgon en Valais. Le classement général prendra sa forme définitive au terme d'un contre-la-montre disputé à Genève.

Neuer Inhalt Horizontal Line