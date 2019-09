Un nouvel orchestre symphonique suisse est né. Le Swiss Orchestra, dirigée par Lena-Lisa Wüstendörfer, part en tournée avec un concert à Genève le 27 octobre.

Le jeune orchestre est composé de musiciens professionnels âgés de 25 à 45 ans. Ils viennent de formations symphoniques ou de chambre "prestigieuses", a indiqué lundi Swiss Orchestra.

Le programme du nouvel orchestre est une combinaison d'oeuvres populaires de grands compositeurs et d'oeuvres symphoniques de compositeurs suisses moins connus. On pourra ainsi entendre des oeuvres de Beethoven et du Romand Edouard Dupuy.

Pour sa première tournée, le Swiss Orchestra est accompagné par le pianiste suisse Oliver Schnyder. Quatre concerts sont au programme: Zurich (20 octobre), Berne (21 octobre), St-Gall (24 octobre) et Genève (27 octobre). Une deuxième tournée est prévue pour le printemps prochain.

