Ce contenu a été publié le 23 mai 2013 13:29 23. mai 2013 - 13:29

Un Japonais de 80 ans, quatre fois opéré du coeur, a atteint le sommet de l'Everest jeudi. Il est ainsi devenu la personne la plus âgée à avoir conquis le plus haut sommet de la planète.

Yuichiro Miura a emprunté la voie traditionnelle sud-est ouverte par Edmund Hillary et Tenzing Norgay il y a 60 ans, pour atteindre le sommet de 8848 mètres. Il était accompagné de trois autres Japonais, dont son fils, et de six sherpas népalais. "Je me sens super bien", a-t-il déclaré par téléphone satellitaire à sa famille et ses soutiens rassemblés à Tokyo.

Yuichiro Miura, qui avait fait une première ascension de l'Everest en 2003 pour répéter l'exploit cinq ans plus tard, a pris le record du grimpeur le plus âgé au Népalais Min Bahadur Sherchan, qui avait atteint le sommet à l'âge de 76 ans en 2008.

Goût des défis sportifs

Connu pour son goût des défis sportifs, Yuichiro Miura a pris l'habitude de descendre à ski les montagnes de tous les continents, suivant ainsi la tradition de feu son père Keizo, qui avait descendu le Mont Blanc à ski à l'âge de 99 ans.

Près de 4000 personnes ont atteint le sommet de l'Everest depuis la première conquête en 1953 tandis que 240 personnes ont perdu la vie en tentant de l'atteindre.

Yuichiro Miura pourrait ne pas conserver son record longtemps. Le Népalais Min Bahadur Sherchan, aujourd'hui âgé de 81 ans, a prévu de commencer l'ascension du sommet ce week-end.

