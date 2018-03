Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 février 2018 17:34 19. février 2018 - 17:34

Les manifestations récentes de milliers de personnes en Russie "devraient inquiéter" le Kremlin, selon un opposant. A la veille d'être honoré pour sa bravoure, Vladimir Kara-Murza a dit lundi à Genève que son pays était à un "tournant" à un mois de la présidentielle.

"Je ne peux trouver que peu de choses plus insultantes pour mon pays" que de dire "qu'il n'y a pas de Russie sans Vladimir Poutine", a dit le président de la Fondation Boris Nemtsov à quelques jours de l'anniversaire de l'assassinat du principal opposant russe. Il s'est réjoui des manifestations contre le président, "malgré la répression et l'intimidation".

"Il y a de plus en plus de personnes en Russie prêtes à se lever contre l'injustice, les abus et la corruption", a-t-il affirmé. Fin janvier, l'opposant numéro un, Alexeï Navalny, avait brièvement été arrêté alors que des milliers de manifestants avaient dénoncé dans tout le pays la prochaine présidentielle dont le chef de l'Etat est favori pour un quatrième mandat.

La protestation de "tant de personnes qui n'ont jamais vu autre chose que Vladimir Poutine" comme dirigeant russe constitue un avertissement "inquiétant" pour le Kremlin, mais réjouissant pour "l'avenir démocratique" du pays selon M. Kara-Murza. Ce dernier doit recevoir mardi le prix de la bravoure dans le cadre du Sommet de Genève pour les droits humains et la démocratie, remis par 25 ONG.

