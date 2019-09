Les organisateurs des championnats du monde d'Aigle-Martigny 2020 ont présenté le parcours lors d'une soirée organisée en marge de ceux en Angleterre. Un tracé qui ne sourira qu'à un costaud!

Le peloton élite masculin devra en effet franchir pas moins de... sept fois le col de la Petite Forclaz, une montée relativement courte (4 km) mais qui présente un dénivelé de 478 m, soit 10,2% de moyenne. La répétition de cet effort violent, durant cette course de 244 km, mettra les jambes des coureurs à très rude épreuve. Ce championnat du monde sera un des plus montagneux des dernières décennies, avec un dénivelé total positif de 4384 m.

La présentation, qui s'est déroulée à l'auditorium de Harrogate, a été menée par Alexandre Debons et Grégory Devaud, les deux co-présidents du comité d'organisation. Y ont assisté, notamment, le président de l'UCI David Lappartient ainsi que les conseillers d'Etat Frédéric Favre (VS) et Philippe Leuba (VD).

Ces championnats du monde seront les douzièmes à avoir lieu en Suisse mais les premiers pour les cantons de Vaud et du Valais. Ils revêtiront aussi un aspect symbolique pour l'Union cycliste internationale, dont le siège est à Aigle, lieu du départ des onze épreuves au programme. Ils ont d'ailleurs été baptisés "Home of Cycling".

"Dans un peu plus d'un an, nous serons à nouveau rassemblés pour vivre des championnats du monde sur route de légende, qui promettent un spectacle sportif d’exception, s'est réjoui David Lappartient. Il y a eu Sallanches en 1980 (ndlr: peut-être la dernière édition aussi montagneuse). Il y aura Aigle-Martigny en 2020. Cet événement sur les terres mêmes de l'UCI marquera son temps et les générations futures, j'en ai la certitude."

Le comité d'organisation, lui, a évoqué sa "fierté" et son "honneur". "Accueillir, pendant dix jours, les plus grands cyclistes de la planète, hommes et femmes confondus, mais également les quelques dizaines de milliers de spectateurs tout au long des parcours, sans oublier les millions de téléspectateurs... Que rêver de mieux pour faire parler de la Suisse et des cantons de Vaud et du Valais à l'international?", ont ajouté en choeur Alexandre Debons et Grégory Devaud.

Les Mondiaux d'Aigle-Martigny, dont le budget est de 17 millions de francs, dureront huit jours, du 20 au 27 septembre 2020. Pas moins de 1200 cyclistes de 80 pays s'affronteront sur les routes suisses.

