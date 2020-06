Le musée Guggenheim de Bilbao est le premier grand musée à rouvrir ses portes en Espagne lundi. Le déconfinement permet désormais à 70% des Espagnols de profiter d'en profiter, comme des plages et des restaurants.

Célèbre pour les courbes sinueuses de son bâtiment dessiné par l'architecte Frank Gehry, le Guggenheim, situé au Pays basque, a rouvert lundi avec des horaires réduits, a indiqué le musée sur son site. Tous les musées d'Espagne avaient fermé mi-mars après l'instauration d'un confinement des plus stricts, dans un des pays les plus endeuillés au monde par la pandémie de Covid-19 avec plus de 27'000 morts.

Avec le ralentissement de l'épidémie, l'Espagne a entamé il y a plusieurs semaines un déconfinement par phases et différent selon les régions. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez espère le voir achevé le 1er juillet.

Ce déconfinement autorise les musées à rouvrir leurs portes avec une affluence réduite à 30% ou 50% de leur capacité d'accueil habituelle. Mais à Madrid, les deux musées les plus visités du pays, le Prado et le Reina Sofia, ne rouvriront que samedi.

Avec l'entrée lundi de nouvelles provinces dans la deuxième phase du déconfinement, 70% des Espagnols peuvent désormais profiter de l'ouverture des plages et des restaurants qui ne pouvaient ouvrir que leurs terrasses jusqu'ici. Ils pourront en faire de même avec les cinémas, les théâtres et les centres commerciaux, mais toujours avec une affluence réduite.

Madrid et Barcelone prudentes

Mais Madrid et Barcelone, villes les plus touchées par l'épidémie, sont encore en phase 1, dans laquelle elles ont été les dernières à entrer lundi dernier avec une grande partie de la région centrale de Castille-et-León. Cette phase 1 permet l'ouverture des terrasses, des petits commerces, des bibliothèques et des hôtels mais sans les parties communes.

Plus avancées, de petites îles des archipels des Canaries et des Baléares sont entrées lundi dans la troisième et dernière phase. Celle-ci permet l'ouverture des comptoirs des bars, des casinos ou des espaces de loisirs comme les zoos.

