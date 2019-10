Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (NE), a condamné un pasteur vaudois à 90 jours-amendes à 120 francs avec un sursis de deux ans (archives).

Un pasteur vaudois a été condamné à 90 jours-amendes à 120 francs avec un sursis de 2 ans mercredi par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (NE). Il a entretenu en 2016 une relation sadomasochiste avec un jeune de 15 ans au moment des faits.

Le pasteur de 50 ans a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel par négligence avec des enfants - la majorité sexuelle est atteinte à 16 ans. Comme les relations sadomasochistes ne sont pas "anodines" et que le pasteur a admis rechercher particulièrement de jeunes hommes, le juge a avancé que le prévenu n'avait pas pris les précautions suffisantes pour vérifier l'âge de la victime.

En revanche, le président a également pris en compte le fait que l'adolescent neuchâtelois avait menti sur son âge et que l'accusé, au casier judiciaire vierge, avait avoué regretter ses actes et collaboré à la longue enquête. C'est pourquoi il a prononcé une peine clémente, a-t-il précisé.

Concernant les deux autres chefs d'accusation, le juge les a écartés. Il était question d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie.

La partie plaignante, qui demandait des peines pour les trois chefs d'accusation, a annoncé qu'elle ne fera pas appel. "Il faut tourner la page, s'est exprimé l'avocat de la victime à l'issue du procès. Mon client est en traitement psychologique, c'est un jeune qui a besoin de se reconstruire maintenant."

Plusieurs rencontres

Le pasteur, alors employé de l'Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV), recherchait des relations sexuelles sur un site de rencontres destiné aux gays. Il s'intéressait particulièrement aux partenaires prêts à accepter des relations sadomasochistes.

Cet homosexuel assumé a fait la connaissance par ce biais de l'adolescent neuchâtelois, qui souffre en outre d'un léger retard mental. Celui-ci s'était inscrit sur le site en se présentant comme majeur.

Les deux personnes se sont rencontrées plusieurs fois dans le canton de Neuchâtel entre janvier et mars 2016. Lors de l'audience, qui a eu lieu début octobre, l'accusation avait évoqué "des rendez-vous dans un endroit sombre" et "des gestes douloureux et humiliants".

Durant l'audience, l'accusé avait lui estimé avoir été trompé par la victime sur son âge. Il avait cependant admis avoir peu parlé avec le jeune lors de leurs rencontres, ce qui ne lui avait pas permis de se rendre compte de ses capacités intellectuelles diminuées.

La mère avait porté plainte

Ayant appris ce qui s'est passé, la mère de l'adolescent avait déposé une plainte pénale. A la suite de celle-ci, le pasteur avait perdu son emploi à l'EERV ainsi qu'auprès de la Confédération - il officiait également comme aumônier militaire professionnel.

De plus, le prévenu était aussi accusé d'avoir téléchargé des images de pédopornographie et contenant des actes de violence sexuelle. A ce sujet, le pasteur avait avancé, lors de l'audience, que ces photos résultaient de ses visites sur des sites pornos et qu'il ne les avait pas volontairement téléchargées.

