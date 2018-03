Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

30. mai 2011 - 17:22

Le patron d'une entreprise zurichoise ne pourra plus former d'apprenties féminines après avoir invité une candidate à se baigner avec lui suite à un entretien d'embauche. L'homme, qui avait fait recours, a été débouté par le Tribunal fédéral (TF).

Les faits remontent au début 2008, lorsqu'une jeune femme s'est portée candidate à un poste d'apprentie employée de commerce. Celle-ci a reçu une réponse négative après un premier entretien, mais un second entretien a lieu en mai de la même année.

Deux jours après, le directeur d'entreprise lui a envoyé un SMS, lui proposant d'aller le lendemain au bord du lac pour se baigner et poursuivre l'entretien. "Si ça te dit de passer ton dimanche dans l'eau avec moi, je peux venir te chercher à la gare", a-t-il écrit.

Limite franchie

L'étudiante a montré le message à un professeur et à ses parents. Puis, la direction de l'école a alerté le département de l'instruction publique du canton de Zurich.

Le patron se voit notamment reproché d'avoir "franchi les limites" de manière intolérable. Son comportement est qualifié de "harcèlement sexuel" et de discriminatoire.

Après la direction de l'instruction publique zurichoise et le tribunal administratif, le Tribunal fédéral vient de confirmer cette décision et de débouter l'homme, qui avait fait recours. Celui-ci a fait valoir, en vain, qu'il était un citoyen sans antécédents judiciaires, condamné sur la base d'un SMS privé et au contenu équivoque.

