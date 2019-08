Servette et Bâle ont passé les 32es de finale de la Coupe de Suisse, sans briller. Un peu tangués par Echallens, les Genevois se sont finalement imposé 6-0, alors que Bâle a gagné 4-1 à Pully.

A l'heure où Koro Koné fait preuve d'un préoccupant manque de réalisme en Super League, le Grenat Mychell Chagas a profité de la Coupe de Suisse pour mettre sous pression son entraîneur Alain Geiger. Certes, cela n'était que face à une formation de 1re Ligue, mais le Brésilien n'a pas laissé sa chance, en inscrivant un triplé. Sur les deux premières réalisations, une par mi-temps, il convient aussi de noter qu'il a été parfaitement décalé par Alex Schalk, qui lui aussi ambitionne d'être mieux considéré par son coach. Chagas a clos le score juste avant le coup de sifflet final.

Varol Tasar y est aussi allé de son doublé sur les troisième et cinquième buts. Il a notamment signé un raid près de soixante mètres pour aller tromper Ludovic Zwahlen (57e). Le 4-0 a été inscrit par Christopher Routis, cantonné au banc en ce début de saison, suite à un corner de Kastriot Imeri six minutes plus tard.

Le score est lourd pour Echallens, et il est presque sévère. Car défensivement, Servette n'a pas été irréprochable, laissant plusieurs fois l'opportunité aux Vaudois d'inscrire un but, surtout lorsque la rencontre n'était pas encore décidée. Sonny Kok et Danilo Ianigro, entre autres, ont ainsi manqué d'une justesse qui ne devait surtout pas les trahir dans une telle affiche. Rageant.

15 minutes d'espoir pour Pully

L'amertume est la même pour Pully, qui évolue deux échelons en dessous, en 2e Ligue. En accueillant Bâle, le vainqueur de la Coupe vaudoise a eu le droit à une belle fête et même à quinze minutes d'espoir. Le temps d'aller se reposer aux vestiaires entre les deux mi-temps.

Après l'ouverture du score précoce de Kevin Bua, Pully a eu la chance d'égaliser. Il a obtenu un penalty, sur lequel Raoul Petretta a été expulsé. Yannick Favre a ainsi égalisé juste avant la pause. Mais à la reprise, Bua n'a pas perdu de temps pour donner un avantage maigre mais définitif aux Rhénans, se faisant même l'auteur d'un triplé. Samuele Campo a ajouté un quatrième but en fin de match. A noter que les Bâlois n'étaient pas dirigés par Marcel Koller samedi. L'entraîneur du FCB a été victime d'une chute à vélo le veille et est resté à Bâle pour soigner son épaule.

Sion en démonstration

Dans les autres matchs du jour, Sion n'a même pas eu droit à un tout petit stress à Allschwil. Sur le terrain de ce club bâlois de 2e Ligue Inter, les joueurs de Stéphane Henchoz ont tout de même attendu vingt minutes avant de dérouler. A la pause, les Valaisans menaient déjà 6-0, pour finalement s'imposer 10-1. Bastien Toma a inscrit trois buts et Pajtim Kasami deux. Les autres buteurs sont Roberts Uldrikis, Mickaël Facchinetti, Anto Grgic, Jared Khasa et Alex Song.

