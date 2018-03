Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21 juillet 2010

Londres - La maison d'enchères britannique Bonhams a annoncé mercredi la prochaine vente d'un piano des mythiques studios d'Abbey Road à Londres. L'instrument avait été utilisé par les Beatles et Pink Floyd sur des albums entrés dans la légende du pop-rock.

Auréolé de taches de café et de brûlures de cigarettes, l'antique piano droit en bois clair est estimé entre 100'000 et 150'000 livres (160'000-240'000 francs). Il est issu des ateliers du facteur britannique Challen.

"Je crois que c'est le premier instrument des studios d'Abbey Road qui arrive sur le marché", a déclaré Stephen Maycock, spécialiste de l'oeuvre des Beatles chez Bonhams.

"Le piano a reçu pas mal de coups. On posait des tasses de café dessus et il a été brûlé par des cigarettes. C'est un instrument qui a servi quasiment tous les jours de son existence, ses cicatrices l'attestent, mais il est en bon état et il sonne bien", a-t-il ajouté.

Le piano apparaît notamment sur une version de "Paperback writer" et sur "Tomorrow Never Knows" (album Revolver), enregistrée par les "Fab Four" à Abbey Road en 1966. Il figure également sur "Dark Side of the Moon", album culte des Pink Floyd sorti en 1973. Il sera mis à l'encan le 15 août au Vintage Goodwood festival, dans le sud-est de l'Angleterre.

