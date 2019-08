Lausanne et Berne ont connu la défaite pour leur entrée en Ligue des champions. Les Vaudois se sont inclinés 3-2 ap face à Yunost Minsk. Les Bernois ont perdu 3-2 tab face à Skelleftea.

Lausanne a donc pris un point pour son premier match de la Ligue des champions de son histoire. La rencontre a mis longtemps à se décanter. Les Bélarusses ont semblé avoir fait le plus dur sur le 2-0 de Tsyganov (47e). Mais les hommes de l'entraîneur Peltonen sont revenus au score grâce à une déviation de Jooris (52e) et une égalisation de Christof Bertschy (57e). Le Fribourgeois avait manqué l'ouverture du score à la 37e quand il s'était présenté seul devant le portier du Yunost. En prolongation, Andreï Antonov a inscrit le but vainqueur après 2'42''. Yunost, qui n'est pas à comparer avec le Dinamo Minsk qui évolue en KHL, est néanmoins un adversaire redoutable sur sa glace. En sept matches européens, les Bélarusses se sont imposés à six reprises.

En Suède, Skelleftea et Berne se sont longtemps neutralisés avec un Niklas Schlegel plutôt rassurant devant les filets bernois. L'ancien portier des Zurich Lions, qui doit assumer la succession, n'a cédé qu'au 37e tir des Scandinaves. Le score était alors de 1-0 après l'ouverture du score d'Ebbett (43e). Mais les joueurs du coach Jalonen ont tout de suite réagi après l'égalisation pour reprendre l'avantage 58'' plus tard par Alain Berger. Toutefois, Joakim Lindström bien servi par l'ancien attaquant de Genève-Servette Tom Pyatt a égalisé à la 57e. Dans les tirs au but, seul le même Lindström a trouvé le chemin des filets sur dix essais.

Lausanne se rendra dimanche en Finlande pour affronter Lahti tandis que Berne ne sera pas très loin pour jouer contre le redoutable Karpät Oulu.

Neuer Inhalt Horizontal Line