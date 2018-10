Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 octobre 2018 10:02 22. octobre 2018 - 10:02

L'écurie suisse Sauber a "hérité" d'un point supplémentaire à l'issue du GP des Etats-Unis de F1, remporté par le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari).

Le Suédois Marcus Ericsson passe de la 12e à la 10e place après les disqualifications d'Esteban Ocon et de Kevin Magnussen. Le Français (Force India) et le Danois (Haas) ont été sanctionnés pour des infractions liées à leur consommation de carburant (débit trop élevé). Ils avaient respectivement terminé aux 8e et 9e rangs.

Le Genevois à licence française Romain Grosjean (Haas) a pour sa part écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ du GP du Mexique. Il est puni pour avoir provoqué un accident avec le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) au 1er tour.

Neuer Inhalt Horizontal Line